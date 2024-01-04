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01:03, 4 января 2024Бывший СССР

Ракета попала в мастерскую разработки и модернизации беспилотников на Украине

Луценко: ракета попала в мастерскую разработки и модернизации БПЛА на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ракета попала в здание украинской мастерской, занимающейся разработкой и модернизацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко, в настоящее время являющийся военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам бывшего нардепа, материальный ущерб от прилета ракеты уточняется.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

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