Ракета попала в мастерскую разработки и модернизации беспилотников на Украине

Луценко: ракета попала в мастерскую разработки и модернизации БПЛА на Украине

Ракета попала в здание украинской мастерской, занимающейся разработкой и модернизацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко, в настоящее время являющийся военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам бывшего нардепа, материальный ущерб от прилета ракеты уточняется.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.