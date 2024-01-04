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08:05, 4 января 2024Мир

Разведка Южной Кореи назвала наиболее вероятного преемника Ким Чен Ына

Yonhap: НРС Южной Кореи считает дочь Ким Чен Ына наиболее вероятной преемницей

Фото: KCNA / Reuters

Кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи Чо Тхэ Ён считает вероятным, что в качестве наследника лидера КНДР Ким Чен Ына готовится его дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Такой вывод был сделан на основе анализа публичных появлений Ким Чжу Э и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях.

Как отмечает агентство, это первое для южнокорейской разведки заявление с подобной оценкой роли Ким Чжу Э. Ранее в НРС считали преждевременным назвать дочь Ким Чен Ына его наиболее вероятной преемницей. В то же время, добавил Чо Тхэ Ён, разведка не исключает никаких вариантов, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.

В октябре 2023 года министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо заявил, что Ким Джу Э может унаследовать пост отца, учитывая ее публичные выступления. Джу Э, которой, как полагают, около 10 лет, впервые появилась на публике в ноябре 2022 года, когда вместе со своим отцом присутствовала на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Ким Чен Ын, третий представитель династии Кимов, находится у власти с конца 2011 года.

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      Марина Совина
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