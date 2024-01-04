США предпочли не раскрывать статистику о поврежденном западном оружии на Украине

Кирби: США не готовы раскрыть статистику повреждений западного оружия на Украине

Американские власти предпочли не раскрывать статистику, какая часть вооружений, переданных США для Украины, была повреждена российскими бойцами. Вашингтон стремится обеспечить подотчетность поставленного Киеву оружия, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Этот вопрос лучше задать украинским вооруженным силам, а не США», — сказал Кирби, уточнив однако, что Белый дом работает над созданием подотчетности, чтобы Конгресс и граждане могли быть уверены в должном применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) техники и материальных ресурсов. «И мы не видели каких-либо свидетельств того, что это было не так, что была какая-либо масштабная коррупция или нецелевое использование со стороны украинской армии», — подчеркнул он.

По словам представителя Белого дома, США не готовы ручаться за каждый переданный Киеву патрон, но Украина может со своей стороны предоставить такие данные, для этого союзники предоставили стране специалистов для обеспечения подотчетности. Американская же сторона отслеживает военный потенциал республики в целом.

Ранее журнал обратил внимание, что прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки Abrams прибыли на Украину. И спустя это время больше никто не видел каких-либо доказательств существования этих танков.