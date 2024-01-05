ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над двумя регионами России

Система ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над Крымом и Краснодарским краем

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила и перехватила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами РФ — Крымом и Краснодарским краем, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, в пятницу, 5 января, была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотников над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — подчеркнули в министерстве.

Ранее ПВО уничтожила над Белгородской областью 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».