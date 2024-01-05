Экономист Кущ сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

Экономист Алексей Кущ в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом.

По его мнению. западная помощь стала своего рода анестезией, но теперь она отходит, и правительству нужно быть готовым к шоку. Кущ считает, что без подпорок в виде иностранных денег все на Украине начнет просто рушиться.

Как считает экономист, даже в тяжелой финансовой ситуации Киев продолжает заниматься расточительством — выплачивать проценты по кредитам. В последнее время на это ушло более шести миллиардов долларов.

Ранее Кущ говорил, что без денег союзников Украина сможет сопротивляться России только на протяжении одного года, после чего последует поражение.