Маск высказался о вторжении в Россию

Илон Маск: вторжение в Россию никогда не было хорошей затеей

Стремление вторгнуться в Россию является плохой идеей. Такое мнение высказал американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla, владелец соцсети X Илон Маск в своем аккаунте.

Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. «Только не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — заявил Маск.

В 2021 году Илон Маск пошутил про вторжение Наполеона в Россию. На меме, посвященном попытке Наполеона Бонапарта захватить Российскую империю, завоеватель говорит своей первой жене Жозефине Богарне о своем намерении вторгнуться в страну. В ответ на это она уточняет, собирается ли он сделать это летом, а Наполеон лишь многозначительно молчит. «Время решает все», — подписал Маск данный пост.