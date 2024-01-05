Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:32, 5 января 2024Мир

Маск высказался о вторжении в Россию

Илон Маск: вторжение в Россию никогда не было хорошей затеей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стремление вторгнуться в Россию является плохой идеей. Такое мнение высказал американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla, владелец соцсети X Илон Маск в своем аккаунте.

Так он прокомментировал пост, высмеивающий вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. «Только не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — заявил Маск.

В 2021 году Илон Маск пошутил про вторжение Наполеона в Россию. На меме, посвященном попытке Наполеона Бонапарта захватить Российскую империю, завоеватель говорит своей первой жене Жозефине Богарне о своем намерении вторгнуться в страну. В ответ на это она уточняет, собирается ли он сделать это летом, а Наполеон лишь многозначительно молчит. «Время решает все», — подписал Маск данный пост.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США заявили об утрате веры в победу Украины

      Власти Украины уличили в попытках успокоить людей перед новой мобилизации

      США поддержали скорейшее вступление Швеции в НАТО

      В Крыму назвали главного провокатора в НАТО

      Психолог предупредила о спутывании настоящей любви с другими явлениями

      Маск высказался о вторжении в Россию

      В Британии допустили освобождение Одессы Россией

      В США собака съела четыре тысячи долларов и вернула почти всю сумму

      В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов

      В США рассказали о недостатке военной стратегии Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости