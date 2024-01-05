«Они бедолаги, они не виноваты» Кадыров предложил освободить пленных бойцов ВСУ за снятие санкций с его семьи

Кадыров призвал США снять санкции с его семьи в обмен на пленных бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Свое предложение он озвучил на построении сотрудников силовых структур в Грозном в присутствии бывшего инспектора ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотта Риттера, ранее служившего в разведке в Корпусе морской пехоты США.

Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять «абсурдные, ни на что не влияющие санкции» против родственников политика, его лошадей и самолета. В ролике один из бывших бойцов ВСУ заявил, что если Вашингтон выполнит данные условия, то 20 украинских военнослужащих смогут вернуться домой.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кадыров отметил, что российская сторона хорошо обращается с попавшими в плен солдатами, потому что «они бедолаги, они не виноваты на самом деле». При этом он обратил внимание, что его мать, дочери и племянники также не должны нести ответственность, так как «не участвовали в политических играх».

Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западно-европейских стран до тех пор, пока они не будут менять свою позицию по отношению к нашему государству и мусульманам всего мира. Против меня введите все, что хотите, но семью не трогайте Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадыров заявлял, что гордится санкциями ЕС против своих дочерей

Комментируя введенные против своей матери Аймани Кадыровой ограничения, глава Чечни заявил, что уже перестал удивляться «нелогичным санкционным решениям США и Запада».

По его словам, весь мир знает о том, что она занимается исключительно благотворительной деятельностью, в связи с чем решение Вашингтона можно расценить лишь как намеренное и циничное пренебрежение всеми нормами этики.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Он также заявил, что введение санкций против двух его дочерей стало еще одним обстоятельством, которое объединило семью Кадыровых. «Скоро пойдем на новый рекорд», — отметил он.

Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС Рамзан Кадыров глава Чечни

Кадырова внесли в Книгу рекордов России

В 2022 году глава Чечни попал в Книгу рекордов России как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. Главный редактор Книги Станислав Коненко вручил руководителю региона сертификат на мероприятии ко Дню города Грозный.

«Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод — рекорд "Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире" с результатом 15 санкций — рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова"», — сообщил Коненко.

Кадыров в свою очередь отметил, что находится в санкционных списках, потому что защищает религию, традиции, обычаи и безопасность государства. «А важнее этого для меня ничего нет. Поэтому я счастлив», — резюмировал он.

Также политик заявил, что по количеству санкций обогнал главу КНДР Ким Чен Ына, президента Белоруссии Александра Лукашенко и сирийского лидера Башара Асада. По его словам, с 2011 года в отношении него ввели не менее 70 ограничений.

