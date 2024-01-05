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17:52, 5 января 2024Мир

В Белом доме выросла напряженность

Axios: в Белом доме выросла напряженность между Кирби и Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме выросла напряженность между двумя главными представителями — пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что они делят трибуну на брифингах для СМИ, но за кулисами их общение довольно напряженно, сообщили источники в Белом доме. По мнению издания, это важно, поскольку в то время как президент страны Джо Байден вступает в кампанию по переизбранию, его высокопоставленные пресс-секретари расходятся во мнениях.

Кроме того, противоречия в том числе вызваны тем, сколько времени оба проводят ежедневно в общении с прессой. Хотя Кирби, будучи фаворитом лидера страны, публично не высказывался о своих амбициях стать пресс-секретарем Белого дома, но в общении с коллегами уже подтверждал такое желание. При этом Жан-Пьер хотела бы сохранить за собой пост после возможного переизбрания Байдена на новый срок.

Ранее бывший директор по связям с общественностью Белого дома Дженнифер Палмьери заявила, что 2024 год выглядит «суперстрашным» для администрации Байдена. По ее словам, экс-президент Дональд Трамп лидирует в некоторых штатах в преддверии всеобщих выборов.

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      Виктория Кондратьева
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