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09:15, 29 декабря 2023Мир

Администрации Байдена предсказали «суперстрашный» 2024 год

Экс-сотрудник Белого дома Палмьери назвала 2024 год «суперстрашным» для Байдена

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший директор по связям с общественностью Белого дома Дженнифер Палмьери заявила, что 2024 год выглядит «суперстрашным» для администрации американского лидера Джо Байдена, поскольку экс-президент Дональд Трамп лидирует в некоторых штатах в преддверии всеобщих выборов. Об этом сообщает Fox News.

«Послушайте, это очень страшно. Судьба страны висит на волоске, и есть опросы, которые показывают, что Трамп лидирует прямо сейчас», — ответила экс-сотрудник Белого дома на вопрос о ее ощущениях, в случае если бы она сейчас участвовала в предвыборной кампании.

При этом Палмьери отметила, что ей было бы приятно выступить против «угрозы» Трампа. Кроме того, она добавила, что Федеральная резервная система США планирует снизить ставки, что сигнализирует реальным потребителям и избирателям об изменении и улучшении ситуации.

Ранее стало известно, что Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Верховный суд штата Колорадо также запретил экс-главе Белого дома участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

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      Семен Александров
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