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04:34, 29 декабря 2023Мир

Трампа не допустят до участия в праймериз в еще одном штате США

Экс-президента США Трампа не допустят до участия в праймериз в штате Мэн
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kissimmee / Reuters

Бывшего президента Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

27 декабря стало известно, что Верховный суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз по определению кандидата от Республиканской партии на президентских выборах. Так, апелляция решила оставить в силе предыдущее решение суда о прекращении дела.

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      Юлия Мискевич
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