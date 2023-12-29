Трампа не допустят до участия в праймериз в еще одном штате США

Экс-президента США Трампа не допустят до участия в праймериз в штате Мэн

Бывшего президента Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

27 декабря стало известно, что Верховный суд штата Мичиган отказался исключать Трампа из праймериз по определению кандидата от Республиканской партии на президентских выборах. Так, апелляция решила оставить в силе предыдущее решение суда о прекращении дела.