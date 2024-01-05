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01:59, 5 января 2024Мир

В США рассказали о недостатке военной стратегии Запада

NI: «Ланцеты» ВС РФ в зоне СВО указали на недостаток военной стратегии Запада

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Массовое применение Россией ударных дронов «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО) показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники. Об этом пишет выпускаемый в США консервативный журнал The National Interest (NI).

Автор указал, что в бизнесе есть термин «товаризация»: когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар. По мнению журналиста, подобный процесс проиходит и в военной сфере. «Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене», — рассказал автор.

Он добавил, что «самым выдающимся примером» товаризации можно назвать беспилотники Вооруженных сил (ВС) РФ «Ланцет». Эксперт отметил, что при сравнении затрат получается, что Россия может произвести около 314 «Ланцетов» на каждый немецкий «Леопард». «Сравнится ли "Леопард 2" по своим боевым возможностям почти 700 "Ланцетам"? Едва ли», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Ланцет» уничтожили существенную часть военной техники, которую страны Запада передали ВСУ.

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      Марина Совина
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