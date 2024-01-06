Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126

NHK: число жертв землетрясения в Японии достигло 126

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 126. Об этом сообщает NHK со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что пострадали не менее 516 человек. По информации канала, наибольшее число погибших зафиксировано в городе Вадзима — 69 человек. В городе Суду погибли 38 граждан, остальные жертвы зарегистрированы в пяти других городах.

Серия мощных землетрясений произошла в Японии 1 января. Специалисты зафиксировали несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7, 6,1 и 7,4.