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01:29, 6 января 2024Культура

Момент авиакатастрофы с голливудским актером попал на видео

Shot: авиакатастрофу с голливудским актером Кристианом Оливером сняли на видео

Момент авиакатастрофы с голливудским актером Кристианом Оливером попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как самолет падает практически вертикально и врезается в воду на большой скорости.

О гибели 51-летнего Оливера на Карибах сообщалось вечером 5 января. ЧП произошло в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море.

Вместе с актером находились его две дочери 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

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      Марина Совина
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