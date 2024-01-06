Москвичам пообещали рождественские морозы

Синоптик Тишковец спрогнозировал рождественские морозы в Москве

Москвичей ожидают морозы на Рождество. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

Согласно предварительным прогнозам, в ночь на Рождество температура опустится до минус 21-24 градусов в Москве и до минус 19-24 градусов в Подмосковье, местами возможен небольшой снег. «Погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного», — сообщил Тишковец.

Днем 7 января температура в Москве не превысит минус 17-20 градусов, а по области минус 16-21 градуса.

Ранее в Москве открылись пункты раздачи горячих безалкогольных напитков — чая, кофе и глинтвейна. Посетители парков, подведомственных городскому департаменту культуры, смогут бесплатно угоститься напитками, чтобы «комфортнее себя почувствовать в холодную погоду».