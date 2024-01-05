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13:11, 5 января 2024Россия

В Москве открылись пункты бесплатной раздачи чая и глинтвейна

В парках Москвы открылись пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна

Фото: Unsplash

В Мосве открылись пункты раздачи горячих безалкогольных напитков — чая, кофе и глинтвейна. Такая информация появилась на портале мэра и правительства российской столицы.

Посетители парков, подведомственных городскому департаменту культуры, смогут бесплатно угоститься напитками, чтобы «комфортнее себя почувствовать в холодную погоду». Кроме того, на новогодних каникулах им будет доступна разнообразная развлекательная программа, например, катание на коньках и лыжах.

Ранее в Москве зафиксировали температурный рекорд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Он подчеркнул, что подобных морозов в этот день в столице не было 42 года.

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      Варвара Кошечкина
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