В Москве открылись пункты бесплатной раздачи чая и глинтвейна

В парках Москвы открылись пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна

В Мосве открылись пункты раздачи горячих безалкогольных напитков — чая, кофе и глинтвейна. Такая информация появилась на портале мэра и правительства российской столицы.

Посетители парков, подведомственных городскому департаменту культуры, смогут бесплатно угоститься напитками, чтобы «комфортнее себя почувствовать в холодную погоду». Кроме того, на новогодних каникулах им будет доступна разнообразная развлекательная программа, например, катание на коньках и лыжах.

Ранее в Москве зафиксировали температурный рекорд. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Он подчеркнул, что подобных морозов в этот день в столице не было 42 года.