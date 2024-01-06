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01:57, 6 января 2024Россия

Над Крымом сбили четыре ракеты ВСУ

Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 января перехватили и уничтожили над Крымским полуостровом четыре ракеты. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что авиационные управляемые ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты дежурными средствами ПВО около 00.30 по московскому времени.

5 января Минобороны сообщало, что система ПВО России уничтожила и перехватила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя регионами РФ — Крымом и Краснодарским краем. Тем самым, отметили в военном ведомстве, была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

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      Марина Совина
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