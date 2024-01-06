Нетаньяху заявил о невозможности остановить войну до ликвидации ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху: войну невозможно остановить до ликвидации ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раз заявил, что страна не остановит военные действия, пока палестинская радикальная группировка ХАМАС в секторе Газа не будет полностью ликвидирована. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Армия обороны Израиля также получила от правительства указание вернуть заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для страны. «Нельзя остановить войну, пока мы не достигнем всех этих целей», — сказал политик.

Премьер-министр добавил, что Израиль не предоставляет ХАМАС «неприкосновенность нигде». По его словам, правительство делает все возможное для обеспечения безопасности Израиля как на юге, так и на севере.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что активизация движения «Хезболла» и его участие в конфликте Израиля и ХАМАС приведет к разрушительным последствиям. По словам политика, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится по Второй ливанской войне и совершит ошибку всей своей жизни».