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14:33, 6 января 2024Россия

Полуторагодовалый ребенок подавился грецким орехом в Архангельской области

Врачи не смогли спасти подавившегося орехом ребенка в Архангельской области

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Врачи не смоли помочь полуторагодовалому мальчику, который подавился грецким орехом во время прохода в гости с отцом. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Инцидент произошел в городе Мирный Архангельской области. По данным телеканала, местный житель пришел в гости к брату с маленьким сыном. Мужчины начали распивать алкогольные напитки на кухне. В какой-то момент ребенок схватил со стола грецкий орех и убежал с ним в комнату. Там мальчик проглотил его и подавился.

На то, что у мальчика посинели губы и наблюдаются проблемы с дыханием, обратила внимание мать, когда он с отцом вернулся домой. Супруги вызвали медиков, которые экстренно госпитализировали ребенка. В больнице его состояние ухудшилось. В результате спасти мальчика врачи не смогли.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Уточняется, что отец мальчика работает машинистом в РЖД, а мать — проводницей. Семья считалась благополучной.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалая девочка оказалась в реанимации из-за съеденного огурца. Ребенка доставили в больницу с застрявшим в дыхательных путях овощем.

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      Никита Савин
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