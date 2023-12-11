Годовалая россиянка оказалась в реанимации из-за съеденного огурца

В Петербурге годовалая девочка оказалась в больнице из-за съеденного огурца

В Санкт-Петербурге годовалая девочка оказалась в реанимации из-за съеденного огурца. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По сведениям телеканала, ребенка доставили в больницу с застрявшим в дыхательных путях овощем. Как утверждает собеседник, россиянка посинела и задыхалась.

Родители рассказали медикам, что девочка подавилась огурцом во время ужина. Сейчас состояние младенца оценивается как тяжелое, выяснил РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением наркотическим веществом метадоном. О происшествии с дошкольницей в полицию заявили соседи. Тогда оперативники организовали проверку, чтобы установить, как наркотическое вещество оказалось в организме ребенка.