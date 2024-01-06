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16:54, 6 января 2024Россия

Россиянин выбросил пьяного друга из окна

Житель Санкт-Петербурга вытолкнул приятеля из окна второго этажа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга выбросил пьяного друга из окна в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 5 января. Россиянин выпивал в квартире приятеля на втором этаже. В какой-то момент хозяин якобы вытолкнул гостя в окно. «Знакомый мужчины решил, что тому пора покинуть квартиру в центре Петербурга, но не через дверь», — пишет «Фонтанка».

Мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Уточняется, что пострадавший был пьян.

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По какой причине знакомый решил выбросить его в окно, пока неизвестно.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом облитого кипятком гостя вечеринки в Челябинске, который пострадал от действий хозяйки квартиры. Пострадавший рассказал, что девушка окатила его кипятком из мести за то, что он подкинул ей на кухню дымовую шашку.

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      Никита Савин
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