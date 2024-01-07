Байден сообщил о согласовании бюджета в Конгрессе для предотвращения шатдауна

Байден: Конгресс согласовал бюджет правительства США и предотвратил шатдаун

Президент США Джо Байден сообщил, что Конгресс согласовал бюджет для финансирования правительства, тем самым предотвратив шатдаун. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Он отметил, что двухпартийный механизм финансирования предотвращает «ненужное закрытие правительства» и способствует защите важных национальных приоритетов.

«Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою основную обязанность по финансированию важнейших приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мою дополнительную просьбу», — сказал глава государства.

3 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам вновь угрожает шатдаун. По ее словам, до него осталось 16 дней.