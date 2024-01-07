Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 7 января 2024Мир

Байден сообщил о согласовании бюджета в Конгрессе для предотвращения шатдауна

Байден: Конгресс согласовал бюджет правительства США и предотвратил шатдаун
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден сообщил, что Конгресс согласовал бюджет для финансирования правительства, тем самым предотвратив шатдаун. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Он отметил, что двухпартийный механизм финансирования предотвращает «ненужное закрытие правительства» и способствует защите важных национальных приоритетов.

«Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою основную обязанность по финансированию важнейших приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мою дополнительную просьбу», — сказал глава государства.

3 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенным Штатам вновь угрожает шатдаун. По ее словам, до него осталось 16 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «За что же тогда платит в общую кассу каждая страна НАТО?» Захарова высмеяла идею создать единую армию Евросоюза

      Стало известно о желании немцев сменить канцлера

      Байден сообщил о согласовании бюджета в Конгрессе для предотвращения шатдауна

      Германия разрешит Британии поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии

      Французский политик раскритиковала действия Израиля

      В США предсказали полную капитуляцию Украины в конфликте с Россией

      Стало известно о пострадавших в результате теракта в окрестностях Иерусалима

      Директор БелАЭС рассказал об изучении опыта китайских атомщиков

      В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета

      Власти Подмосковья пообещали подать тепло в 90 процентов домов в ближайшие часы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости