Директор БелАЭС рассказал об изучении опыта китайских атомщиков

Директор БелАЭС Бобович заявил, что Минск изучает опыт китайских атомщиков

Директор Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) Сергей Бобович рассказал о большом интересе белорусских атомщиков к опыту коллег из Китая. При этом он подчеркнул, что приоритетным направлением сотрудничества в данной сфере является российское, сообщает телеканал «Беларусь 1».

«Очень большой интерес у нас к китайским партнерам. У них очень большой опыт работы по ремонтам блоков, по скорости, по выполнению операций. Поэтому мы будем изучать весь мировой опыт», — заявил он.

Бобович добавил, что, несмотря на это, Минск намерен в первую очередь сосредоточиться на сотрудничестве в атомной сфере именно с Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что вопрос строительства в республике второй атомной электростанции остается дискуссионным. Он пообещал в случае принятия решения о начале строительства провести консультации с рабочими.