Глава МИД Японии прибыла на Украину

Глава МИД Японии Камикава прибыла на Украину с визитом

Глава МИД Японии Еко Камикава прибыла на Украину с визитом. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

Уточняется, что министр, в частности, проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В настоящее время чиновница находится в заграничной поездке, в ходе которой должна посетить несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.

Ранее Япония передала в бюджет Украины 950 миллионов долларов, которые должны быть потрачены на восстановление разрушенной инфраструктуры в стране и социальную поддержку.

В декабре стало известно, что Япония выделит помощь Украине в размере 4,5 миллиарда долларов, как напрямую, так и через Всемирный банк.