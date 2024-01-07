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16:57, 7 января 2024Путешествия

Группа туристов оказалась заперта в пещере из-за сильного дождя

STA: в Словении пять человек оказались заперты в пещере после проливного дождя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Пять человек оказались заперты в пещере в Словении после сильного дождя. Об этом сообщило издание STA.

Группа, включающая семью из трех человек и двух туристических гидов, укрылась днем 6 января от ливня в пещере Крижна Яма длиной 8,2 километра. Проливные дожди подняли уровень воды, и группа туристов оказалась заблокирована.

В настоящее время проводится операция по спасению. Водолазы уже доставили еду, воду и отапливаемую палатку туристам, но новой группе потребуется три-четыре часа, чтобы добраться до них и помочь с выходом из пещеры.

Ранее трех россиян эвакуировали через бушующую реку в Краснодарском крае. Двое молодых людей и девушка отправились на прогулку в Гуамское ущелье днем 28 декабря, но заблудились на обратном пути и вызвали помощь.

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      Юрий Леонов
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