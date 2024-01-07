На Украине рассказали о риске отключения электроэнергии из-за морозов

Омельченко: на Украине возможны отключения электроэнергии из-за морозов

В ближайшие дни на Украине возможны отключения электроэнергии из-за приближающихся морозов. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире украинского телемарафона, который транслирует издание «Суспільне».

Омельченко заявил, что в стране неизбежен дефицит мощности в пиковые часы потребления электроэнергии. «Начиная, скорее всего, с воскресенья [7 января] будем иметь дефицит мощности [энергосистемы] от 2 ГВт и больше. Мы можем покрыть этот дефицит мощности за счет импорта электроэнергии», — заявил он.

При этом эксперт предположил, что проблемы не будут носить тотальный характер, а будет иметь место плановое выборочное отключение электроэнергии.

Ранее глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян сообщил о нехватке энергетиков в прифронтовых регионах страны. Он рассказал, что причиной нехватки специалистов стала отправка многих из них на фронт.