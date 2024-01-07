США призвали Израиль применять их оружие в соответствии с законами ведения войны

Блинкен: Израилю нужно применять оружие США в соответствии с гуманитарным правом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтону важно видеть, как Израиль применяет переданное ему американское оружие в соответствии с нормами гуманитарного права и законами ведения войны, призвав еврейское государство поступать соответствующим образом, сообщает ТАСС.

«Любая военная помощь, которую мы оказываем, предоставляется на основании требований, касающихся в том числе того, чтобы это оружие применялось в соответствии с международным гуманитарным правом и законами ведения войны», — заявил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства заверил, что США внимательно следят за тем, чтобы данные требования соблюдались. Он подчеркнул, что к этому необходимо относиться со всей серьезностью.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль будет испытывать трудности с победой в ближневосточном конфликте, если начнет полномасштабную операцию против Ливана.