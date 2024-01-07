Израиль предостерегли от конфликта с Ливаном

WP: Израилю будет трудно победить в конфликте в случае эскалации с Ливаном

Израиль будет испытывать трудности с победой в ближневосточном конфликте, если начнет полномасштабную операцию против Ливана. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, представители администрации американского президента Джо Байдена в личной беседе неоднократно предостерегали власти Израиля от эскалации на границе с Ливаном.

Автор статьи представил данные Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США, которые говорят о том, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет сложно одержать победу.

По мнению экспертов, Израилю в случае конфликта с Ливаном придется распределять военные ресурсы на несколько фронтов. Кроме того, он будет вынужден больше задействовать ВВС, которые «переутомлены».

Ранее ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что действия Израиля на границе с Ливаном могут спровоцировать начало региональной войны.