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18:17, 6 января 2024Мир

В Ливане предупредили о риске начала региональной войны из-за действий Израиля

Премьер Ливана Микати: обострение на юге страны приведет к региональной войне

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Действия Израиля на границе с Ливаном могут спровоцировать начало региональной войны, предупредил ливанский премьер-министр Наджиб Микати. Его слова приводит ТАСС.

Ливан потребовал от израильских властей отказаться от нарушения суверенитета республики и вывести войска из южных районов страны.

В ходе встречи с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем Микати подчеркнул, что граждане его страны выступают против вооруженного противостояния с кем-либо и привержены мирному сосуществованию.

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В свою очередь, Боррель поддержал главу ливанского правительства и указал на недопустимость втягивания республики в палестино-израильский конфликт. Он добавил, что международное сообщество обязано предотвратить эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.

«Я посылаю этот сигнал, в том числе Израилю», — добавил дипломат.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что палестино-израильский конфликт выходит за пределы региона. Гутерриш указал, что огонь ежедневно ведется между Израилем и Ливаном, а случаи ракетных атак на торговые суда в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» могут негативно отразиться на глобальных цепочках поставок.

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