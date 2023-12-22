ООН предупредила о выходе палестино-израильского конфликта за пределы региона

Генсек ООН Гутерриш: палестино-израильский конфликт выходит за пределы региона

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что палестино-израильский конфликт выходит за пределы региона. Его слова передает ТАСС.

«Распространение [конфликта] уже происходит», — сказал он на брифинге с журналистами.

Так, по словам генсека международной организации, Западный берег реки Иордан «достиг точки кипения». Гутерриш указал, что огонь ежедневно ведется между Израилем и Ливаном, а случаи ракетных атак на торговые суда в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» могут негативно отразится на глобальные цепочки поставок.

22 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Согласно постановлению, от Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС требуется расширить действия по гумпомощи для анклава. Кроме того, Совбез потребовал создать условия для прекращения боевых действий и призвал «к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа».

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП) заявило, что половина жителей сектора Газа страдает от сильного голода.