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17:48, 7 января 2024Россия

Россиянка «похитила» мужа ради избавления его от опасной зависимости

Жительница Челябинска подстроила похищение мужа-наркомана ради его излечения

Кадр: видео «Интерсвязь»

В Челябинске женщина подстроила похищение мужа, страдающего от наркотической зависимости. Об этом сообщает сетевое издание «72.ру».

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором трое неизвестных силой заталкивают шедшего по улице горожанина в автомобиль и уезжают.

Выяснилось, что на видео мужчины действовали по заданию россиянки, которая хотела таким образом организовать доставку мужа в рехаб. В итоге мужчина отказался от лечения, сообщает издание. Претензий к «похитителям» он не имеет.

Ранее жителя Ингушетии задержали за попытку похищения невесты. Мужчина затащил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении. О случившемся сотрудникам полиции сообщил брат россиянки, который запомнил номера машины. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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