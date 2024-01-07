Российский студент заявил о травле в Шотландии из-за поддержки СВО

Учащийся в Эдинбурге россиянин Комаров заявил о травле из-за поддержки СВО

Российский студент Андрей Комаров, проходящий обучение в Университете Эдинбурга в Шотландии, заявил о травле другими студентами из-за поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам россиянина, травлю в сети и реальной жизни организовало украинское сообщество вуза.

«Например, [глава сообщества] утверждала, что я ненавижу геев или призываю к насилию. В итоге их сообщество написало открытое письмо в вуз с требованием "удалить" меня из университета, поскольку я и студенты с похожим на мое мнением — это опасность для украинцев», — поделился он.

Собеседник агентства подчеркнул, что руководство университета бездействовало в сложившейся ситуации, несмотря на то, что интернет-травля по местным законам является преступлением.

В июне прошлого года жительница Ленинского района Крыма обвинила учеников одной из местных школ в травле ее сына-семиклассника. Причиной этому, по ее словам, послужило том, что мальчик поддерживает проведение СВО.