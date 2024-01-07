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16:33, 7 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно о смерти внештатного автора «Ленты.ру»

Внештатный автор «Ленты.ру» Александр Рыбин найден мертвым в Ростовской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Журналист и внештатный автор «Ленты.ру» Александр Рыбин обнаружен мертвым в Ростовской области. Об этом рассказал портал «Рабкор» в своем Telegram-канале.

Как сообщили друг Рыбина и его мать, он был найден около трассы в районе города Шахты. В настоящий момент устанавливается причина смерти, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

Рыбин долгое время был внештатным автором «Ленты.ру». В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия.

Ранее стало известно о смерти публициста Максима Соколова на 65-м году жизни. Соколов работал корреспондентом газеты «Коммерсантъ», публиковался в «Независимой газете», «Сегодня», «Огонек» и других изданиях.

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      Юрий Леонов
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