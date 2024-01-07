Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 7 января 2024Бывший СССР

В Латвии русскоязычный ансамбль заподозрили в восхвалении России

Вице-мэр Риги Ратниекс рассказал о проверке песен русскоязычного ансамбля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Риге проверили выступавший на ярмарке русскоязычный ансамбль на предмет «восхваления России». Об этом сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на своей странице в соцсети X.

Ратниекс прокомментировал возмущение участием русскоязычного ансамбля в рождественской ярмарке и назвал выступление недопустимым. По его мнению, такие моменты «не вызывают гордости».

Позже он добавил, что связался с организаторами ярмарки. «Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию или Путина. Язык общения во время концерта: латышский», — сообщил чиновник.

Также политик рассказал, что выступавший коллектив приехал из Резекненского края на востоке Латвии, в котором проживает много русскоязычных.

Ранее в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогодние песни на русском. Инцидент произошел в старейшей аптеке Таллина на Ратушной площади, куда пришли с экскурсией детсадовцы в сопровождении родителей.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за аварии, оставившей без отопления почти 200 домов. СК начал обыски и допросы

      В Латвии русскоязычный ансамбль заподозрили в восхвалении России

      Ласицкене рассказала о поддержке от иностранных соперниц

      Глава СК поручил возбудить дело по факту избиения участника СВО

      В России захотели ловить нарушающих правила самокатчиков с помощью нейросети

      В США обеспокоились возможным военным конфликтом Израиля и «Хезболлы»

      В российском городе нашли клад с монетами времен Петра I

      Астрономы объяснили парадокс Ферми

      Украинский беспилотник сбили в небе над российским регионом

      Нетаньяху заявил о готовности решить конфликт с «Хезболлой» мирным путем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости