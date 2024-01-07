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19:44, 7 января 2024Мир

В Палестине назвали итог трехмесячных боевых действий ЦАХАЛ в Газе

В Палестине заявили о самой массовой гибели жителей Газы за всю историю

Фото: Marko Djurica / Reuters

Массовое уничтожение жителей Газы стало одним из итогов военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил РИА Новости Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

Он отметил, что за три месяца операции ЦАХАЛ гибель палестинцев стала массовой за всю современную историю.

По словам аль-Хаббаша, Израиль хочет «окончательно завершить свою войну с палестинским народом». Целью израильского руководства он назвал «слом воли палестинцев и попытка заставить их принять израильский диктат».

Утром 7 октября исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. 10 октября Израиль начал в ответ наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Алан Босиков
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