В Палестине назвали итог трехмесячных боевых действий ЦАХАЛ в Газе

В Палестине заявили о самой массовой гибели жителей Газы за всю историю

Массовое уничтожение жителей Газы стало одним из итогов военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил РИА Новости Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.

Он отметил, что за три месяца операции ЦАХАЛ гибель палестинцев стала массовой за всю современную историю.

По словам аль-Хаббаша, Израиль хочет «окончательно завершить свою войну с палестинским народом». Целью израильского руководства он назвал «слом воли палестинцев и попытка заставить их принять израильский диктат».

Утром 7 октября исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. 10 октября Израиль начал в ответ наносить широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.