Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» объяснил задержку поставок курицы

X5 Group объяснил снегом задержку поставок курицы в «Пятерочку» и «Перекресток»

Российская компания X5 Group, владеющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», объяснила задержку поставок курицы в магазины. Ее комментарий публикует РБК.

По словам собеседника издания, в первые дни января продукцию не привозили в срок в том числе из-за неблагоприятных погодных условий — сильнейших снегопадов и морозов.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заверили представители X5 Group. Предварительно, график поставок должен восстановиться в ближайшие дни.

Отмечается, что на отсутствие курицы в ассортименте жаловались жители Екатеринбурга, Самары и Челябинска.

Ранее в январе глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон заявил, что Турция готова полгода поставлять яйца в Россию в том объеме, который нужен РФ. По его словам, объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия.