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02:25, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о политической смерти Зеленского

Полковник СБУ Костенко: Зеленскому нужно смириться, что он политически умер
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что президент Владимир Зеленский уже политически умер. Слова Костенко приводит радио New Voice.

По словам Костенко, Зеленскому нужно смириться с тем, что он не сможет победить на следующих выборах президента, поэтому он может принимать непопулярные решения, не заботься о рейтинге.

Однако Зеленский, как считает полковник СБУ, уклоняется от комментариев по поводу сложных вопросов, например, о законопроекте о мобилизации, который в конце декабря был внесен в Раду. По мнению Костенко, действующий президент таким образом заботится о рейтинге, а не о том, чтобы взять на себя ответственность.

Проект закона о мобилизации был внесен на рассмотрении украинского парламента в конце прошлого года. Документ предполагает призыв в армию до 500 тысяч украинцев и уменьшение числа критериев для получения отсрочки.

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      Марина Совина
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