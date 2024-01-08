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06:35, 8 января 2024Россия

Военный аналитик предупредил о новых конфликтах в 2024 году

Военный аналитик Прохватилов заявил об угрозе путча в Казахстане в 2024 году

Фото: Unsplash

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что в 2024 году на карте мира могут появиться новые горячие точки. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Эксперт предупредил о новых конфликтах в 2024 году и подчеркнул, что они могут возникнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. По его словам, западные страны выстраивают план переворота в Казахстане.

«Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года», — отметил он.

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      Марина Совина
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