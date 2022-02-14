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В Казахстане после беспорядков завели 15 дел о госизмене

Комитет национальной безопасности Казахстана завел 15 дел о госизмене после беспорядков

Фото: Павел Михеев / Reuters

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) после массовых беспорядков в стране расследует 15 дел по обвинению в государственной измене и попытке захвата власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам встречи главы государства с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым.

«Как доложил генеральный прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти», — говорится в сообщении.

Как рассказал генпрокурор, заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 расследуется органами внутренних дел. Речь идет в основном о кражах, грабежах, хулиганствах, хищениях оружия.

Помимо прочего, ведется следствие в отношении силовиков, покинувших служебные здания в разгар беспорядков. Отмечается, что по их вине в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов. Всего в ходе беспорядков было похищено 3388 единиц оружия.

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10 февраля

10 февраля президент Казахстана пообещал наказать всех виновных в беспорядках. Он также сообщил, что происходившее в стране было «тщательно подготовленной операцией международных террористов», напавших на Казахстан с целью совершения государственного переворота.

Массовые беспорядки прошли в Казахстане в начале января. Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. Режим ЧП в стране был снят 19 января.

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Алина Гончарова
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