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17:51, 8 января 2024Мир

В США заявили об усилении России из-за конфликта на Украине

Американский политолог Миршаймер: ВС России стали еще сильнее с начала конфликта

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России стали еще сильнее с начала конфликта на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, сообщает РИА Новости.

«[России] пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у России еще более грозные войска», — объяснил он.

По словам профессора, решение США развязать российско-украинский конфликт было катастрофической ошибкой. Он подчеркнул, что в планы американского руководства входила не только победа над Москвой на Украине, но оно также хотело вычеркнуть Россию из списка великих держав.

Миршаймер подчеркнул, что баланс сил сместился не в сторону Киева, уточнив, что Украина обречена на проигрыш. «Это был огромный просчет, потому что санкции не сработали, а Россия увеличила войска и мобилизовала свою промышленность, производя все виды вооружений», — констатировал он.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что поставка оружия Украине западными странами не сможет восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинская армия в ближайшее время потеряет свою боеспособность.

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      Дарья Балацкая
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