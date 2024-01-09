Аналитик раскрыл последствия энергетического кризиса для Германии

Аналитик Зельцер: проблемы агросектора ФРГ — следствие энергетического кризиса

Нынешние проблемы в сельскохозяйственном секторе экономики Германии, считающейся крупнейшей в Европе, являются следствием энергетического и геополитического кризисов. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его слова приводит «Прайм».

В число главных последствий для экономики Германии эксперт включил повышение цен на энергоносители и рост инфляции. Все эти факторы в итоге привели к массовым протестам немецких фермеров, прошедшим в Берлине. При этом, как уточнил аналитик, справиться с негативными последствиями кризиса будет крайне трудно без налаживания стабильных поставок дешевого российского сырья.

На этом фоне Зельцер не исключил «внутриполитических сдвигов» в Германии, экономика которой с большой долей вероятности в среднесрочной перспективе столкнется с угрозой рецессии. «Санкции против России обрушили энергетический рынок европейского флагмана, промышленность падает, инфляция взлетела, а доходы корпораций и частного сектора сократились», — резюмировал эксперт.

О начале волнений среди немецких фермеров стало известно еще 6 января. Тогда местный журнал Der Spiegel сообщил о попытках аграриев заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. На причале Шлютзиль чиновника встретила толпа из более чем 100 человек, представители которой были недовольны проводимой местными властями политикой, включая планы по отмене сельскохозяйственных субсидий.