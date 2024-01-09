Дерматолог посоветовала людям с акне отказаться от одной процедуры

При обострении акне не рекомендуется делать массаж лица, так как он увеличивает риск разнести инфекцию по путям лимфотока, предупредила дерматолог, косметолог, директор российского представительства Skincouture Любовь Столина. Отказаться от этой процедуры людям с акне она посоветовала беседе с «Лентой.ру».

Столина указала, что массаж лица — процедура, полезная в любом возрасте и при любом типе кожи. Он улучшает кровоснабжение и поставку кислорода к клеткам кожи, а также стимулирует лимфодренаж, активируя движение лимфы в межклеточном пространстве, объяснила врач.

По словам дерматолога, массаж очень физиологично повышает качество кожи на уровне клеточных структур и активирует ее иммунную функцию. Однако при проблемной коже, когда на лице присутствуют воспалительные элементы, делать его нужно с осторожностью.

Столина подчеркнула, что если на коже лица присутствуют только комедоны, черные точки или жирный блеск, то делать массаж лица можно. Более того, существуют специальные массажные техники для жирной кожи, например, массаж по Жаке, стимулирующий выход кожного сала из сально-волосяных фолликулов. Однако при наличии воспалительных элементов в фазе активного созревания от него лучше отказаться.

Факт наличия воспаленных элементов акне является ограничением к выполнению массажных техник, так как при стимуляции лимфодренажа в период массажа существует возможность симуляции и воспалительного процесса и разноса инфекции по путям лимфотока. Поэтому наличие воспаленного акне является ограничением к выполнению популярной процедуры массажа Любовь Столина врач-дерматолог, косметолог

Ранее ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. В первую очередь эксперт напомнила о важности использования средств с SPF.