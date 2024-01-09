Гладков сообщил о десятках атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: за сутки ВСУ не менее 35 раз обстреляли Белгородскую область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятки раз атаковали Белгородскую область. Это следует из сводки главы приграничного региона Вячеслава Гладкова за 8 января, опубликованной в Telegram.

Согласно данным губернатора, зафиксировано не менее 35 обстрелов. В Белгороде система противовоздушной обороны [ПВО] сбила 10 воздушных целей. В результате выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и в двух частных. Также повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.

Кроме того, села Журавлевка и Нехотеевка были атакованы дронами-камикадзе. Также по Нехотеевке выпущен один артиллерийский снаряд. «В Белгородском районе также сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Есть трое пострадавших: женщина с осколочными ранениями спины, мужчина с осколочным ранением груди, спины, предплечья и еще один мужчина с осколочным ранением груди и верхней конечности», — написал Гладков.

Он добавил, что по состоянию на 9 января после работы ПВО в Белгородском районе в поселке Разумное повреждены пять частных домов и 11 машин, в Дубовском — одно домовладение, три автомобиля и линия электропередачи, в Стрелецком — многоквартирный жилой дом, в Тавровском — гараж, в Крутологском — один автомобиль.