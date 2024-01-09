Гладков сообщил о десятках атак ВСУ на Белгородскую область
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятки раз атаковали Белгородскую область. Это следует из сводки главы приграничного региона Вячеслава Гладкова за 8 января, опубликованной в Telegram.
Согласно данным губернатора, зафиксировано не менее 35 обстрелов. В Белгороде система противовоздушной обороны [ПВО] сбила 10 воздушных целей. В результате выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и в двух частных. Также повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод.
Кроме того, села Журавлевка и Нехотеевка были атакованы дронами-камикадзе. Также по Нехотеевке выпущен один артиллерийский снаряд. «В Белгородском районе также сработала система ПВО — сбиты воздушные цели на подлете к городу. Есть трое пострадавших: женщина с осколочными ранениями спины, мужчина с осколочным ранением груди, спины, предплечья и еще один мужчина с осколочным ранением груди и верхней конечности», — написал Гладков.
Он добавил, что по состоянию на 9 января после работы ПВО в Белгородском районе в поселке Разумное повреждены пять частных домов и 11 машин, в Дубовском — одно домовладение, три автомобиля и линия электропередачи, в Стрелецком — многоквартирный жилой дом, в Тавровском — гараж, в Крутологском — один автомобиль.