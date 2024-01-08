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22:09, 8 января 2024Россия

Минобороны сообщило об обстреле Белгородской области чешскими ракетами

Минобороны: ПВО уничтожила в Белгородской области 10 чешских ракет Vampire

Фото: Zabur Karuru / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять реактивных снарядов чешского производства над Белгородской областью.

30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате пострадали более 100 человек, 25 спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Минобороны России уточняло, что удар был нанесен ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

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      Марина Совина
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