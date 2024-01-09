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12:48, 9 января 2024Экономика

Китайского чиновника поймали на многомиллиардной растрате

Bloomberg: чиновник Цзайюн потратил 21 миллиард долларов на «тщеславные проекты»

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Китайские власти поймали экс-чиновника Ли Цзайюна на растрате более 150 миллиардов юаней (21 миллиарда долларов) на различные «тщеславные проекты». Речь идет в том числе о строительстве горнолыжного курорта с канатной дорогой в провинции Гуйчжоу, сообщает Bloomberg со ссылкой на документальный фильм местной государственной телекомпании China Central Television.

Цзайюна также обвинили в том, что тот во время своего пребывания в должности управляющего города Люпаньшуй дал разрешение на строительство в общей сложности 23 туристических объектов, 16 из которых в итоге оказались либо неэффективными с экономической точки зрения, либо вовсе бездействующими.

При этом на один только вышеупомянутый горнолыжный курорт было потрачено более трех миллиардов юаней заемных государственных средств. Это при том, что в Люпаньшуе уже есть два других горнолыжных курорта, где снег выпадает менее двух месяцев в году. Коррупционный скандал усугубил тот факт, что провинция Гуйчжоу является одной из самых бедных в Китае и обладает высоким уровнем закредитованности.

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Представители антикоррупционного бюро КНР обвинили Цзайюна в том, что бывший чиновник «брал взаймы вслепую» в период с 2013 по 2017 год, практически не заботясь о реальном проблемном финансовом состоянии своего города и провинции в целом. В итоге общая сумма долгов, накопившихся за время пребывания городского управляющего в должности, оказалась эквивалентна величине всего городского ВВП в 2022 году.

В начале года в рамках государственной борьбы с коррупцией в Китае арестовали бывшего топ-менеджера и помощника генерального директора местной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжуна. Поводом стали подозрения во взяточничестве. Постановление об аресте выдали представители народная прокуратура провинции Ляонин после соответствующего распоряжения со стороны Верховной народной прокуратуры КНР.

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