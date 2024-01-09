Крупным автопроизводителям Европы разрешили создать совместное предприятие

Одобрено создание СП Volvo и Renault для производства электрофургонов

Еврокомиссия (ЕК) дала шведской Volvo и французской Renault разрешение на создание совместного предприятия, говорится в опубликованном 9 января сообщении.

Одобренная сделка в основном касается «разработки, производства и продажи легких утилитарных электрических автомобилей, а также оказания логистических услуг». Ранее сами крупные автопроизводители, а также французский логистический оператор CMA CGM анонсировали планы по выпуску фургонов с электрическим двигателем.

Volvo и Renault собираются инвестировать в совместное предприятие (СП) по 300 миллионов евро в течение следующих трех лет и получить по 50 процентов акций будущего предприятия, которое, как ожидается, получит собственный фирменный стиль и будет базироваться во Франции.

Ранее стало известно, что Volvo прекратит производство автомобилей с дизельными моторами уже в начале 2024 года. В ноябре 2022 года компания продала доли в совместном предприятии с Geely, где находились ее активы в области двигателей внутреннего сгорания. К 2030 году Volvo планирует продавать только электрические автомобили, а к 2040 году стать углеродно нейтральной компанией.