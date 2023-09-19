Volvo назвал сроки отказа от дизельных автомобилей

Volvo прекратит производство автомобилей с дизельными моторами в 2024 году

Шведская Volvo объявила о решении прекратить производство автомобилей с дизельными моторами в начале 2024 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В Volvo отметили, что она идет на такой шаг одной из первых, а также напомнили о продаже в ноябре 2022 года доли в совместном предприятии с Geely, в котором находились активы компании в области двигателей внутреннего сгорания.

«Мы больше не тратим ни кроны нашего бюджета на исследования и разработку новых двигателей внутреннего сгорания», — заявили в Volvo, комментируя сроки выхода своего последнего автомобиля с дизельным двигателем. К 2030 году там планирует продавать только электрические автомобили, а к 2040 году стать углеродно нейтральной компанией.

После европейского запрета к 2035 году продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, за который в том числе проголосовал Европарламент, ряд стран, включая Италию и Германию оспорили его положения. В частности, министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что решение не имеет ни экономического, ни экологического, ни общественного смысла.