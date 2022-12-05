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20:08, 5 декабря 2022Среда обитания

Решение Европы по борьбе с изменением климата назвали бессмысленным

Министр транспорта Италии Сальвини: решение Европы запретить машины с ДВС бессмысленно

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Решение Европы запретить новые машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года ради борьбы с изменением климата назвали бессмысленным. Об этом заявил министр транспорта Италии Маттео Сальвини, пишет Bloomberg.

«Псевдоэкологический фундаментализм опасен тем, что он не помогает окружающей среде, зато оставляет десятки тысяч людей без работы. Отказ от бензина и дизеля к 2035 году, в то время как Европа призывает перейти на стандарт "Евро-7" к 2025 году, не имеет ни экономического, ни экологического, ни общественного смысла», — заявил Сальвини.

Экологический стандарт «Евро-7» — это список правил, направленных на ограничение выбросов вредных веществ в атмосферу. Двигатели Евро-7 позволили бы сократить примерно на четверть количество закиси азота, которое дизельные двигатели могут выделять еще до введения запрета. Главы автомобильной промышленности утверждают, что решение Европы создаст ненужную нагрузку на отрасль и замедлят переход сектора к электрификации.

В октябре эксперты ОПЕК World Oil Outlook (WOO) предрекли массовый отказ от автомобилей на бензине. Они заявили, что в ближайшие десятилетия число электрокаров в мире значительно вырастет. Согласно прогнозу, к 2035 году каждый десятый автомобиль будет электрическим.

Александра Качан
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