Миру предрекли массовый отказ от авто на бензине

ОПЕК WOO: к 2045 году число электрокаров в мире вырастет в 95 раз

В ближайшие десятилетия число электрокаров в мире значительно вырастет. Массовый отказ от автомобилей на бензине предрекли эксперты ОПЕК World Oil Outlook (WOO), пишет ТАСС.

К 2035 году каждый десятый автомобиль будет электрическим, а к 2045 году число электрокаров вырастет в 95 раз, до 540 миллионов, или до 22 процентов от общего парка. При этом эксперты считают, что электрокары не смогут вытеснить машины на бензине в ближайшее время — к 2045 году доля машин с двигателями внутреннего сгорания составит 73 процента, хотя 40 процентов продаж новых авто придется на электрокары.

К 2045 году парк машин на газе может вырасти более чем втрое, с 33 миллионов в 2021 году до 115 миллионов. Общее число автомобилей в мире к указанному сроку увеличится в 1,7 раза, до 2,5 миллиарда. Спрос на нефть в транспортном секторе останется на уровне 46,5–46,7 миллиона баррелей в сутки.

В сентябре власти России предложили ввести льготы для водителей электрокаров. Проезд по платным трассам для водителей такого транспорта захотели сделать бесплатным с 2023 года. Рассчитывается, что мера сделает приобретение такого транспорта более привлекательным и экономически выгодным для граждан.