Дом в российском городе завалили мусором

Жилой дом в Магнитогорске погряз в бытовых отходах

Жильцы многоквартирного дома в городе Магнитогорск Челябинской области складируют пакеты с мусором на лестничной площадке. Фото погрязшего в бытовых отходах подъезда появились в местном сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мешки сложены перед мусоропроводом в два-три слоя. Управляющая компания завалы отходов не разбирает, жалуются соседи. В комментариях пользователи предполагают, что таким образом жители дома протестуют против бездействия коммунальщиков.

Ранее жители региона рассказали, что у них почти месяц не вывозят мусор. С осени убирать отходы перестали в Чебаркуле, Златоусте, Миассе, Троицке и Сатке. Мусорный коллапс накрыл и Челябинск. В Центре коммунального сервиса пояснили, что мусоровозы вышли из строя из-за аномальных холодов.