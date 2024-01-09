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16:01, 9 января 2024Россия

В России рассказали о мерах защиты Белгорода

Депутат Швыткин: для защиты Белгорода следует оттеснить противника от границы

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Для защиты Белгорода необходимо в первую очередь усилить системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, следует оттеснить противника как можно дальше от границы. О таких мерах «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Я, безусловно, думаю, что первое — это усиление ПВО, а также нанесение превентивных ударов. И самое главное — это оттеснение противника от границы, от линии фронта вглубь. [Необходимо сделать так], чтобы снаряды не могли достигать Белгорода», — сказал депутат.

Он также напомнил, что губернатор и исполнительные органы власти Белгорода проводят необходимые мероприятия в части возможной эвакуации населения. Эту работу, как считает Швыткин, необходимо продолжить. Кроме того, по его мнению, важно готовить людей к быстрому перемещению в бомбоубежища в случае угрозы.

«Комплекс подобных мероприятий позволит минимизировать опасность. Уверен, Минобороны принимает все необходимые для этого меры», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстрелах Белгорода, заявил, что российские военнослужащие делают все для минимизации опасности. Представитель Кремля также подчеркнул, что удары по гражданским объектам на территории России и по центру Белгорода в канун Нового года были произведены с помощью снарядов и ракет производства Германии, Италии, США и Франции.

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